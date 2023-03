العرفي: يمكن للبعثة أن تتدخل في تكوين حكومة تنفيذية مصغرة للإشراف على الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: “نأمل خيرًا في كلام المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وعليه أن يبدأ من حيث انتهى التوافق بين مجلسي النواب والدولة”.

العرفي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه يتبقى تشكيل لجنة 6+6 وليس هناك ما يمنع بأن يوجد فيها فقهاء وقانونيون سواء في الفكر الدستوري والقانوني بذلك سيتم الوصول إلى قانون انتخابات يرضي جميع الأطراف.

ولفت إلى أنه يمكن للبعثة أن تتدخل في تكوين حكومة تنفيذية مصغرة للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتابع: “لا نغفل عما نبه إليه المبعوث الأممي باتيلي وهو ضرورة استقرار الوضع الأمني للذهاب إلى الانتخابات”.

وتوقع الوصول إلى سن قوانين انتخابات في شهر يونيو المقبل، معتبرًا أنه تبقى العقبة في قضية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكري للانتخابات.

واعتبر أنه على العسكري أن يقدم استقالته ومزدوج الجنسية أن يتخلى عنها في حال ترشحهم لانتخابات.

