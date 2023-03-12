أبوزريبة يناقش الإستراتيجية الخاصة بحماية الطفل والأسرة

اجتمع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة برئيس قسم حماية الأسرة والطفل بمديرية أمن بنغازي عقيد مرعية الفرجاني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإستراتيجية الخاصة بحماية الطفل والأسرة.

واستمع أبو زريبة إلى شروح وافية عن آلية وطبيعة عمل القسم والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجهه وإيجاد الحلول لها.

وشدد على ضرورة متابعة تطوير العناصر التابعة للمكتب وآلية التنسيق والتعاون المشترك بين مديريات الأمن وأقسام الطفل والأسرة لحلحلة بعض المشاكل وانجاح المهام التي كلفت بها هذه الأقسام.