إدارة التدريب العسكري تشرع في استقبال طلبة الدفعة الـــ5 لمدرسة ضباط الصف

بدأت إدارة التدريب بالقيادة العامة للقوات المسلحة في استقبال طلبة الدفعة الخامسة لمدرسة ضباط الصف التابعة للإدارة بمقر الثانوية العسكرية الفنية سابقا بشارع فينيسا في بنغازي وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق الحادي عشر من مارس للعام الجاري.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة برفع مستوى التدريب والجاهزية العملية والعلمية لكافة أركان القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي إضافة إلى تطوير قدرات الجنود والضباط وضباط الصف وطلبة الكلية العسكرية.