بليحق: ينقصنا النية الصادقة من البعثة الأممية والمجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن ما أعلنه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي هو ما قام به مجلس النواب فعليًا، خاصة فيما يتعلق بالمضي قدمًا في الانتخابات استنادًا للتعديل الدستوري الـ13.

وأضاف بليحق، في تصريحات متلفزة، أن مجلس النواب أصدر قوانين الانتخابات وتم تسجيل الناخبين وفقا لها، ورسم الخطوط العريضة لحل الأزمة الليبية، ويتبقى فقط توافق المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن التعديل الدستوري الـ13، يوضح صلاحيات السلطات في المرحلة القادمة، والعلاقة بين السلطات، والمُضي قدمًا في تشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب.

وتابع:” ينقصنا أن تكون هناك نية صادقة فعليًا من البعثة الأممية والمجتمع الدولي لإنجاح هذا المسار، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.