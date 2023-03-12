قتلى وجرحى جراء اشتباكات عنيفة ببلدية تاجوراء

أكدت مصادر محلية بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين جراء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مساء اليوم الأحد، بين التشكيلات المسلحة المتواجدة في المنطقة.

وبينت المصادر أن الاشتباكات التي أستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الثقيلة، اندلعت على خلفية مقتل أحد عناصر رحبة الدروع “مليشيا البقرة” محمود الزياني الذي قتل قبل يومين، موضحة أن الاشتبات دارت بين مجموعات تابعة لرحبة الدروع التي يقودها بشير خلف الله المعروف بالبقرة، ومجموعات تابعة لما يعرف بكتيبة أسود تاجوراء المتهمة بقتل الزياني.

وأفادت المصادر أن عناصر “البقرة” قاموا باقتحام منزل القيادي بكتيبة أسود تاجوراء عبد الرحيم بن سالم، وقاموا باختطاف خاله الذي كان يتواجد بالمنزل.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها نشطاء، وجود دبابات في شوارع تاجوراء خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بعد عصر اليوم، كما أظهرت تصاعد دخان كثيف من مناطق معسكر كتيبة أسود تاجوراء.

وعلى خلفية الاشتباكات العنيفة، طالب مستشفي بئر الأسطي ميلاد، ذوي المرضى النزلاء بقسم الإيواء، الحضور للمستشفى لإخراج المرضى على وجه السرعة، فيما ناشدت العائلات بمنطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء جهاز الطوارئ والجهات المعنيةً لإجلائهم من منازلهم.