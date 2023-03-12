بعد شراء السيارات من المعارض..أمن صبراتة: ضبط عرب زائرين يستبدلون محركات وأجزاء سياراتهم المتهالكة

العنوان – صبراتة

أكدت مديرية أمن صبراتة ضبط عدد من العرب الزائرين لدولة ليبيا يمتهنون استبدال محركات سياراتهم وجميع أجزاء الهيكل بسياراتهم المتهالكة.

وأوضحت المديرية أن الزائرين يدخلون إلى دولة ليبيا عبر الحدود البرية ويقومون بشراء السيارات المستوردة من المعارض (الجمرك).

وأفادت مديرية أمن صبراتة أنه تمت مداهمة وضبط عدد من الأشخاص متلبسين داخل أماكن مغلقة وغير مرخصة.

وأضافت أن القبض على هؤلاء تم خلال حملة تفتيشية واسعة النطاق داخل الحدود الإدارية للبلدية بالكامل من قبل أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بالمديرية.

وأشارت مديرية أمن صبراتة إلى أن هذه الظاهرة تشكل خرقًا أمنيًا كبيرًا يستوجب التصدي له ومحاربته، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات وحجز المظبوطات.