ليبيا الان

السفيرة البريطانية تؤكد دعم بلادها لمبادرة باتيلي وتحث القادة الليبيين على التعامل معه

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت السفيرة البريطانية كارولين هورندال دعمها لمبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

هورندال اعتبرت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن نجاح الانتخابات يحتاج إلى إنجاز كل القوانين وإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الأساسية.

وحثت القادة الليبيين على التعامل مع باتيلي بطريقة بناءة، مؤكدةً أن بلادها تساند جهوده بالكامل.

Shares




The post السفيرة البريطانية تؤكد دعم بلادها لمبادرة باتيلي وتحث القادة الليبيين على التعامل معه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك