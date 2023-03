ليبيا – أكدت السفيرة البريطانية كارولين هورندال دعمها لمبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

هورندال اعتبرت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن نجاح الانتخابات يحتاج إلى إنجاز كل القوانين وإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الأساسية.

وحثت القادة الليبيين على التعامل مع باتيلي بطريقة بناءة، مؤكدةً أن بلادها تساند جهوده بالكامل.

Shares

The post السفيرة البريطانية تؤكد دعم بلادها لمبادرة باتيلي وتحث القادة الليبيين على التعامل معه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية