قالت وزارة الصحة إن فريق أطباء “مستشفى الخضراء العام” نجح في زراعة صمام أورطي لحالة مرضية باستخدام تقنية “تافي” التي تعدّ الأحدث على مستوى العالم.

وقال مدير المستشفى ” محمد الراجحي” إن هذا النوع من العمليات يجرى لأول مرة في القطاع العام في ليبيا، وهو يعد من التقنيات الطبية المتقدمة التي تستخدم لإجراء عملية تغيير أو زراعة أو استبدال الصمام الأورطي التالف أو الضيق عن طريق القسطرة القلبية بدون أي جراحة.

وثمن وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات “سعد الدين عبدالوكيل” جهود الفريق الطبي الذي أجرى العملية، معبرا عن ثقته بقدرة الكوادر الوطنية على تسخير التكنولوجيا الطبية لخدمة وعلاج المرضى بتقنيات عالمية.

وتسمح تقنية “تافي” TAVI بتدفق الدم الغني بالأكسجين إلى بقية أعضاء الجسم عن طريق استبدال الصمام التالف بآخر صناعي وتعد بديلا جيدا لعملية القلب المفتوح خاصة للمرضى الذين يعانون من تضييق أو تكلس الصمام الأورطي.

المصدر: وزارة الصحة

The post لأول مرة في ليبيا بدون جراحة.. مستشفى الخضراء ينجح في زراعة صمام أورطي appeared first on ليبيا الأحرار.

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