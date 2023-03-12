المصرف المركزي الليبي يحيل منحة الزوجة والأولاد عن 3 أشهر للمصارف

أحال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، منحة الزوجة والأبناء عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، يناير وفبراير ومارس، إلى المصارف التجارية لصرفها لمستحقيها.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، أعلنت الخميس الماضي، إحالة منحتي الأولاد والزوجة والبنات المستحقة عن ثلاثة أشهر إلى مصرف ليبيا المركزي.

وقالت الوزارة إنها أحالت القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الأول من العام 2023 (يناير وفبراير ومارس) إلى المصرف.

وقالت الوزيرة وفاء الكيلاني، إن قيمة المنحة عن الأشهر الثلاثة بلغت مليارًا و581 مليونًا و593 ألف دينار. وقالت إن منحة الأولاد استهدفت حوالي مليون و153 ألف أسرة، وبقيمة مالية حوالي مليار و100 مليون دينار، بينما استهدفت منحة الزوجة والبنات مليونًا و192 ألف زوجة وابنة، وبقيمة مالية حوالي 481 مليون و593 ألف دينار