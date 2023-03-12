الشؤون الاجتماعية: المركزي أحال مخصصات منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف التجارية

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أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأحد، أن مصرف ليبيا المركزي أحال مخصصات منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف التجارية لصرفها لمستحقيها.

وأضافت الوزارة أن المركزي أحال المنحة أحال المنحة (الزوجة والأبناء) عن الربع الأول لسنة 2023.

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أنها أحالت في وقت سابق القوائم والمبالغ المالية المُخصصة للمستفيدين من قبلها إلى المركزي.

وقالت، وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، الخميس، إنها أحالت القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الأول لسنة 2023 (يناير فبراير مارس) إلى مصرف ليبيا المركزي لإحالتها للمصارف لمستحقيها.

وأعلنت الوزارة، كذلك، إحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الربع الأول لسنة 2023 المصرف المركزي لإحالتها لمصرف الجمهورية لإيداعها في بطاقات إيفاء.