الحصادي: قيادة الرأي تتطلب نضوجًا وطنيًا وهي ليست وسيلة للارتزاق وتصفية الحسابات والفتنة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي إن من يريد مواجهة الرأي العام ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية، ولديه أفكار جديدة وحلول مبتكرة لمواجهة الصعوبات التي تقف أمام الخروج من الأزمة.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “من يريد مواجهة الرأي العام يجب أن يتمتع بالاتزان النفسي والعقلي والفكري للتعامل مع المواقف المختلفة”.

وتابع الحصادي حديثه: “فقيادة الرأي تتطلب نضوجًا وطنيًا وهي ليست وسيلة للارتزاق وتصفية الحسابات والفتنة”.