بلدية تاجوراء تعلن تعليق الدراسة في هذه المدرسة

أعلنت بلدية تاجوراء، اليوم الاحد عن تعليق الدراسة في مدرسة بئر الاسطى ميلاد ليوم الغد الإثنين الفترة الصباحية والمسائية بسبب الاشتباكات الدائرة بين كتيبة بشير خلف الله المعروف بـ”البقرة” وكتيبة أسود تاجوراء.

أكدت مصادر محلية وشهود عيان، أن منطقة تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس، تشهد لليوم الثاني توتراً واحتقاناً وتجمعات للمسلحين، مشيرةً إلى سماع اصوات اشتباكات عنيفة واغلاق للطرق واشتعال النيران عقب سقوط القذائف بالمنطقة.

ووفقا للمصادر اغلقت عدد من الطرق في المنطقة بينها طريق بئر الاسطى على خلفية الاشتباكات الدائرة في المنطقة، وسط تحركات في الـ 4 شوارع الكهرباء بآليات الـ14.5 والـ23 .

ووجهت عائلات من منطقة بئر الأسطى ميلاد تاجوراء ‏نداء استغاثه إلى جهاز الطوارئ والجهات المعنيةً لإجلائهم من منازلهم جراء الاشتباكات الدائرة بالمنطقة.

كما طالب مستشفي بئر الاسطي ميلاد من لديهم مرضى داخل قسم الايواء الحضور للمستشفى لإخراج المرضى .