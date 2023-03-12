مُقاتل وأخ لـ3 شهداء لوكالتنا: جراح عميقة خلفها داعش في درنة.. والجيش الوطني أنقذن

أخبار ليبيا 24 – خـاص

كُنا معكم في الجزء الأول من حكاية المقاتل أنيس عبدالله من مدينة درنة، والتي لخص فيها كيف أحْكم تنظيم داعش قبضته على مدينة درنة وضواحيها مرتكبًا أفضع الجرائم وأكثرها وحشية، ففي الجزء الأول أخذنا المقاتل أنيس في تفاصيل استشهاد أخوته الثلاثة، وفي الجزء الثاني نكمل بقية الحكاية..

يُكمل المقاتل أنيس حديثه لوكالتنا: لقد قامت عناصر داعش بإرسال شخص يدعى «أوحيدة العوكلي» للمقايضتنا أو بالأصح تهديدنا، حيثُ اتهم العوكلي أحد أخوتي بأنه مرتد عن الإسلام، وخيرنا بين أن نعلن دعمنا وولائنا للتنظيم ونغلق أفواهنا، وبين أن نترك ديارنا ونغادر!

– ونحن اخترنا المُغادرة؛ ولن نسلم ولن نؤمن لعناصر داعش.

يُكمل.. بالفعل، غادرنا وكنا آنذاك قرابة خمس عائلات، وذهبنا إلى منطقة بعيدة ومكثنا عند أقاربنا فترةً من الزمن، وبعد مُدة نشب خلاف في صفوف عناصر داعش بين العناصر الإرهابية ومجلس الشورى.. وأردف: كلهم وجهٌ واحد لعملة الإرهاب!

وبعد أن وقعت معارك واشتباكات في صفوف داعش، قررنا أن نعود لديارنا؛ علّ الأوضاع تتغير، ولكن بمحرد رجوعنا إلى هناك وجدنا كل شيء كما هو عليه، بل وأسوء، وتعرضنا لمضايقاتٍ كثر، وبالفعل جرى تهديدنا مرة أخرى.

ويروي المُقاتل أنيس أحداث اختطاف أخيه وحبسه: لقد اعتقلت تنظيمات داعش الإرهابية أخي وقامت بحبسه لمدة شهر؛ بتهمة إعطائه إحداثيات للقوات المسحلة، ولكن بعد أن ضغط عليهم الرأي العام الذي مارسناه من خلال منصات التواصل الاجّتماعي أضروا إلى إطلاق سراحه؛ تزامن ذلك مع عفو فبراير الذي ابتدعهُ الإرهابيون.. ولكن بعد تلك الحادثة أضطررنا إلى مغادرة مدينة درنة مرة أخرى.

ويصفُ المقاتل أنيس لوكالة «أخبارليبيا24» مرحلة التهجيّر بالمُرة، ويقول: لقد كانت أيامًا عصيبة، كنا نعاني من صعوبة في توفير لقمة العيش، فضلاً عن ثمن الإيجار، وأردف وصلنا إلى حالٍ يُرثى لها، ولم نستطيع المقاومة أكثر!

وقال: حمدًا لله أن الجيش الوطني عجَل بالنصر والتحرير وأنقذنا من سطوة النظام الإرهابي.

ويصفُ المُحارب أنيس شعور تحرير مدينة درنة بالتارخية التي لا تُنسى، فبعد تحرير مدينة درنة عاد المهجّرين إلى ديارهم، وسارع الأهالي والمواطنين بلملمت جراحهم والبدء في النهوض بالبلاد إلى سابق عهدها بعد ان توشحت بالسودا لسنين طويلة عندما كنت المدينة وأهلها يرزحون تحت قبضة العناصر الإرهابية الشاذة التي أفسدت المدينة، وأفسدت عقول ساكنيها بأفكارها المتطرفة.

فبتحرير مدينة درنة، أطل القائد العام للقوات المُسلحة، المشير خلفية حفتر في بيانٍ متلفز وقال: «أيها الليبيون، بالأمس القريب أعلن جيشكم تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، ليتواصل الكفاح حتى هذا اليوم الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة»

وفي ختام حكاية المُحارب أنيس، دعا إلى ضرورة الالتفات إلى ملف الجرحى وأسر الشهداء، خصوصًا الشهداء الذين توقفت رواتهم ولديهم أسر وأطفال ولا يوجد لديهم مُعيل، واختتم حديثهُ بالترحم على الشهداء متمنيًا أن تعمُ نعمة الجيش الوطني على ليبيا والليبيين وأن تتحسن الأوضاع وتسير إلى ما يطمح له الليبيون، لأنهم قدموا كل ما بحوزتهم في سبيل التمتع بالحرية والحياة الكريمة.