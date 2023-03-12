نورلاند: هناك حاجة لتحفيز جديد لتنظيم الانتخابات في ليبيا

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم “الأحد”؛ أن هناك حاجةً لتحفيز جديد لتنظيم الانتخابات، وإيجاد حلّ سياسي دائم في ليبيا.

وقال “نورلاند”، في تصريحات نشرتها السفارة الأمريكية في الجزائر، عبر حسابها على تويتر. إنه “أجرى مشاورات وصفها بأنها قيّمة للغاية مع الجزائر، حول كيفية دعم دول الجوار للعملية السياسية لصالح ليبيا والمنطقة”.

وأعرب عن تطلُّعه لاستمرار المشاورات مع الجزائر بشأن الوضع في ليبيا.

وأشار “نورلاند” إلى أنه ناقش رؤية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، حول عملية تشمل الجهات الفاعلة والمؤسّسات الليبية الرئيسية والمجتمع المدني؛ اعتمادًا على التقدُّم المحرز في المفاوضات حتى الآن.