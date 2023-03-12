بمشاركة الدبيبة.. ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث

شارك رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” مساء اليوم الأحد، وزارة الإسكان والتعمير تسليم مشروع طريق الدائري الثالث،.

وفي بداية مراسم التسليم قدم فريق المشروع من ائتلاف الشركات المصرية، عرضًا ضوئيّا يبين الخطوات التنفيذية للمشروع موضحين المنجز منها، والمتمثلة في إبرام العقد ومحاضر التعديلات اللازمة وفتح الاعتماد المستندي، وتقديم خطابات الضمان واعتماد الجدول الزمني، وصولاً إلى تسليم الموقع للبدء في تهيئة وتحضير انطلاق الأعمال. وفق بيان ثادر عن منصة حكومتنا على فيسبوك..

ووفق البيان أكد الدبيبة، خلالها أن مرحلة فتح المسارات أنجزت، رغم الصعوبات التي واجهت تنفيذها،

متابعا، ندشن مرحلة أخرى وهي تسليم الموقع والتهيئة للبدء في التنفيذ، مؤكداً أن اختيار ائتلاف الشركات المصرية لخبرتها في تنفيذ هذه الأعمال ومتابعتنا لعدد من مشروعاتها المشابهة.

ومن جانبها أعربت رئيسة غرفة التجارة الأمريكية في مداخلتها، عن سعادتها لمشاركة شركة هيل الأمريكية في هذا المشروع الهام وعودة الحياة للمشروعات في دولة ليبيا.

وقدم بعدها مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش مشروع طريق (أجدابيا – جالو) والذي يبلغ طوله 250 كيلو مترا وطريق (أوباري – غات) والذي يبلغ طوله 360 كيلو مترا، الذي قدم عرضا ضوئيا مفصلا عن خطة المشروع، موضحا خلاله المواد الداخلة بالمشروع والمدة الزمنية للتنفيذ والتي ستكون 18 شهراً لطريق (أجدابيا- جالو) و16 شهراً لطريق (أوباري – غات).

وقدم بعدها مدير المشروع، شرحا إضافيا علي مجسمات معدة توضح المكونات الرئيسية للمشروع، كما قامت بعدها الجهة المالكة والمتمثلة في جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق باعتماد محضر تسليم المشروع مع مدير المشروع للجهة المنفذة

يذكر أن الاجتماع جاء برفقة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، وفريق المشروع بالشركة المنفذة، والفريق الاستشاري للمشروع شركة “هيل الأمريكية”، بمشاركة مدير الغرفة التجارية الأمريكية. .