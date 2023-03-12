المركزي يحيل مخصصات منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف التجارية

العنوان – طرابلس

أحال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، مخصصات منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف التجارية لصرفها لمستحقيها.

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية ، أن المركزي أحال المنحة أحال منحة الزوجة والأبناء عن الربع الأول لسنة 2023.

وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها أحالت في وقت سابق القوائم والمبالغ المالية المُخصصة للمستفيدين من قبلها إلى المركزي.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، الخميس، أنه تقرر صرف الربع الأول من منحة الأولاد والزوجة، والبنات دون 18 سنة.

وأوضحت الكيلاني في مؤتمر صحفي أن منحة الأولاد استهدفت حوالي مليون و153 ألف أسرة، وبقيمة مالية حوالي مليار و 100 مليون دينار.

وأضافت أن منحة الزوجة والبنات استهدفت مليون و 192 ألف زوجة وابنة، وبقيمة مالية حوالي 481 مليون و593 ألف دينار.