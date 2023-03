البنّاني: من غير المقبول تحييد الأحزاب عن المشهد السياسي بأيّ حجّة كانت

ليبيا – قال عماد البنّاني رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إن الحزب ينأى بنفسه عن دائرة الصراع عن المصالح في ظل مرحلة الانقسام السياسي الحالي.

البنّاني أشار خلال احتفالية بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لتأسيس حزب العدالة والبناء إلى أن خيارهم السياسي دعم المسار الأممي الذي يدعو إلى إجراء الانتخابات هذا العام بهدف تكوين الدولة الموحّدة وتحقيق الاستقرار.

وأعرب عن تأييده للمبعوث الأممي باتيلي بشأن ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في أقرب وقت ورعايته الحوار بين الليبيين، مؤكدًا أنه لا يمكن تجاوز توفير البيئة الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات، بما في ذلك حرّية تنقل المرشحين بكافة الدوائر الانتخابية.

ولفت إلى أهمية الأحزاب في المعادلة السياسية للعمل ضمن الفريق رفيع المستوى الذي يسعى المبعوث الأممي إلى تكوينه، معتبرًا أن تعارض مصالح الدول في ليبيا أو في غيرها لا يبرّر إطلاقاً أن تتحوّل البلاد إلى ساحة للصّراع يدفع ثمنها الليبيون.

كما شدد أنه يجب الالتفاف حول الإدارة الدولية التي تسعى للمضي نحو انتخابات ناجحة، تكون خطوة أولى نحو بناء الدولة الموحّدة، مبيًا أن وضع البلاد لم يعد يحتمل إخفاقات جديدة على الإطلاق، ولذلك أكد دور الحزب أساسي لتصويب مسار البعثة الأممية لعدم سهولة المحطات القادمة.

البناني نوّه إلى أنه من غير المقبول تحييد الأحزاب عن المشهد بأيّ حجّة كانت لدورها الأساسي في العملية الديمقراطية، مؤكدًا أنه من الحكمة ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية التي تجمع الجميع في إطار واحد.

وتابع: “ليس هناك مجال لأيّ طرف اليوم الاستئثار بكل شيء وبات محتّم علينا رصّ الصّف الوطني. يجب العمل على صناعة تيّار وطني يحقق المصالح الوطنية المشتركة”، مفيدًا أن توافق الليبيين أمام العقبات التي توجههم إلى المرحلة المقبلة سيضمن لهم الوحدة والوطنية والوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

