الصغير يشارك في اجتماع لجنة السلم والأمن بالاتحاد البرلماني الدولي

شارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عبدالهادي الصغير، في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد اليوم الأحد، ضمن أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.

وتضمن إقرار جدول الأعمال الموافقة على المحاضر الموجزة التي عقدتها اللجنة في الدورة السابقة، وعرض مشروع القرار والمذكرة التفسيرية التي أعدها المشاركون الخاصة بالهجمات الإلكترونية والمخاطر الجديدة على الأمن العالمي.

وأبدى الصغير، عدد من الملاحظات على مشروع القرار ونوه على إصدار مجلس النواب الليبي للقانون رقم 5 لسنة 2022.م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وشهد الاجتماع مناقشة الأعمال التحضيرية للجمعيات العامة المقبلة، كما تم خلال الاجتماع انتخاب مكتب لجنة السلم والأمن الدوليين.