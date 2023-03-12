بوشناف يبحث مع “باتيلي” آليات الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات

بحث مستشار الأمن القومي الليبي ” إبراهيم بوشناف ” مع المبعوث الأممي ” عبدالله باتيلي “، العدد من الملفات الهامة على رأسها الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات.

وبحسب بيان على الصفحة الرسمية لمستشار الأمن القومي، ناقش بوشناف خلال لقائه مع باتيلي في مقر البعثة بمدينة بنغازي آليات الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واتفق الطرفان على ضرورة المضي قدما في العمل على تقريب وجهات النظر لضمان نجاح هذه الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة في ليبيا على مدى السنوات الاثنتي عشر الماضية.