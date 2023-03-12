مطاردة واطلاق نار تسفر عن ضبط شخص بحوزته صــاروخ في الزنتان

أعلنت مديرية امن الزنتان، اليوم الاحد عن تمكن قسم البحت الجنائي من ضبط شخص بحوزته رشاش نوع بي كي تي وصاروخ مضاد للدروع .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الامن، أنه في إطار التعاون الامني المشترك تمكن قسم البحت الجنائي وتحري مركز شرطة الزنتان ودوريات المنطقه العسكرية بتعليمات من النيابه العامة بخصوص ضبط المدعو م. ع. ق تمت مطاردة المذكور على متن سيارته الأمر الذي أدى إلى تدحرج السيارة خارج الطريق العام وخروجه منها والتوجه على اقدامه الى منزل قريب منه وبعد مقاومة وتبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة تم ضبطه وتفتيش السيارة تم ضبط رشاش نوع بي كي تي وصاروخ مضاد للدروع .

وتم التحقيق معه واحالته إلى النيابه العامه من حيت الاختصاص.