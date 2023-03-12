إيقاف الدراسة الإثنين بعدد من مدارس تاجوراء وعين زارة.. وجهاز الطوارئ يعلن حصيلة الإصابات جراء اشتباكات تاجوراء

أصيب شخصان فيما يجري التأكد ما إذا كانت هناك حصيلة أخرى، جراء الاشتباكات التي وقعت مساء الأحد في تاجوراء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذلك بحسب ما صرح به المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي.

علي وفي مداخلة تلفزيونية، قال إنه لم يُعرف حتى اللحظة ما إذا كانت الإصابتان من العسكريين أم المدنيين، كما لم يتم التأكد من وجود إصابات أخرى من عدمه.

هذا ودعا علي في حديثه الأطراف المعنية لتحكيم سلطة العقل وفتح ممرات آمنة للمواطنين، حتى يستطيع الجهاز القيام بعمله على وجه السرعة.

وأعلنت بلدية تاجوراء تعليق الدراسة في مدرسة بئر الاسطى ميلاد ليوم الإثنين، في الفترتين الصباحية والمسائية بسبب الاشتباكات.

وفي سياق متصل، أعلنت مراقبة التعليم بعين زارة إيقاف الدراسة بمدرستي “جابر بن حيان” و “عبد المنعم رياض” للتعليم الأساسي والثانوي ليوم الإثنين.