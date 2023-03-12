أوحيدة: باتيلي يتجاهل خروج المرتزقة وتوحيد المؤسسات قبل “الانتخابات”

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة أن، باتيلي يتجاهل خروج المرتزقة وتوحيد المؤسسات قبل الانتخابات ولا يستطيع تحقيق مطالب الليبيين لضعفه.

وأضاف “أوحيدة” في تصريحات صحفية قائلا: باتيلي يريد أن يبني على التوافق بين المجلسين في التعديل الدستوري الـ13.

مشيرا إلى أن، باتيلي أغفل الحديث عن بعض الأمور، مثل هل سنذهب للانتخابات في ظل انقسام الحكومات؟.

لافتا إلى أن، هناك بعض الملفات الأخرى مثل إخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسات، وبدون هذه الأمور لن تكون هناك انتخابات مقبولة..

مؤكدا أن، باتيلي ينتظر توافق مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات، وأعتقد أنها ستنجز قبل المواعيد التي حددها، لكن ستبقى التحديات الأخرى التي يجب أن يجيب عنها باثيلي