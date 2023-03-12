العمليات المشتركة مصراتة: ضبط إحدى أضخم شحنات حبوب الهلوسة التي دخلت ليبيا

ضبطت قوة العمليات المشتركة بميناء مصراتة، واحدة من أكبر شحنات الحبوب المٌهلوسة، تقدّر قيمتها “مليون وسبعمائة ألف” كلها من نوع “إكستاسي” في إحدى أكبر العمليات التي يتم إحباطها في ليبيا.

وكانت الشحنة مخبأة بإحكام داخل عدد من السيارات والتي كانت على متن الباخرة “قراند تكساس” قادمةً من ميناء إنتويرب – بلجيكا ،وتحمل العلم الإيطالي وعلى متنها ما يقارب 2400 سيارة.

وتمت إجراءات الحجز بحضور وكيل النيابة المختصة وبالتعاون مع مركز جمرك ميناء مصراتة، وتأتي ضمن حملة مكثفة في مناطق مختلفة لمحاربة ومكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.