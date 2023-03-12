المنفي يجدد الدعم لباتيلي منذ توليه مهمته في ليبيا

العنوان – طرابلس

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعمه الكامل والمستمر لباتيلي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا.

وقال المنفي :”نثمّن جهود باتيلي الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية”.

وتابع رئيس المجلس :”عاقدو العزم على تطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة”.

وأضاف المنفي :”مستمرون في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد”.