اللجنة الأمنية المشتركة تباشر عملها في القضاء على التعديات على الشبكة الكهربائية

باشرت اللجنة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار نائب رئيس الحكومة علي القطراني العمل رسميا في القضاء على ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية ومكافحة جرائم سرقة الأسلاك امن المواقع التابعة للشركة العامة للكهرباء وخطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

اللجنة تم تشكيلها من جهاز البحث الجنائي وجهاز الأمن الداخلي وإدارة الشرطة الكهربائية بالمنطقة الشرقية و مندوبين عن مكتب المحامي العام و إدارة الشرطة العسكرية.

وينص قرارها أيضا على تكليفها بإجراء تفتيش دوري لمواقع بيع الخردة ومصادرة أي مواد تخص الشركة العامة للكهرباء وإحالة القائمين على ذلك للجهات القضائية.