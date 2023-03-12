الكشف عن ملابسات واقعة سرقة بالاكراه من قبل مجهولين في طرابلس

من خلال الاطلاع على نشرة الجرائم اليومية المسجلة بمراكز الشرطة؛ باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس جمع المعلومات والتحري حول واقعة سرقة بالإكراه حصلت بدائرة اختصاص مركز شرطة غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

حيث تعرض وافد من الجنسية التونسية ومعه زوجته وامراة أخرى لواقعة سرقة بالإكراه خلال تصريفه لمبلغ 1200 دولار مقابل 7500 دينار ليبي بأحد محلات بيع أجهزة الهاتف النقال بمنطقة السياحية من قبل شخصين مسلحين على متن مركبة آلية نوع تويوتا، بحسب وزارة الداخلية.

ومن خلال التحري من قبل أعضاء المكتب تبين بأن المرأة التي كانت رفقة الوافد وزوجته هي من اتصلت بالشخصين اللذان حضرا لمكان المحل وقاما بالاستيلاء على المبلغ المالي والذي يقدر بـ7500 دينار.

وتابع أعضاء المكتب التحريات حول الواقعة مما اسفرت عن التعرف على المرأة ؛ وتم ضبطها وجلبها الى المكتب وبالاستدلال معها اعترفت بأنها هي العقل المدبر لهذه الواقعة وكانت على اتصال بزوجة المشتكي وقامت باستقبالهما بمدينة زوارة على متن مركبتها وحضرت بهم إلى مدينة طرابلس ونقلهما إلى محل لبيع اجهزة الهاتف النقال ثم اتجهت بهم إلى أحد الازقة المظلمة بمنطقة غوط الشعال واتصلت بالشخصين اللذان حضرا واستوليا على المبلغ المالي بقوة السلاح من المشتكي ولاذا بالفرار.

وتم ضبط اقوالها والتعرف على هوية المطلوبين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليها واحالتها لمركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص، ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط الشخصين الاخرين.