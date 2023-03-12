خُبئت في 2400 سيارة..جمارك ميناء مصراتة تضبط مليون و 700 ألف حبة مهلوسة

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تمكنت مصلحة الجمارك بميناء مصراتة، من ضبط مليون و700 ألف حبة مهلوسة في ميناء مصراتة.

وتعتبر هذه العملية واحدة من أكبر شحنات الحبوب المٌهلوسة خُبئت في 2400 سيارة داخل حاوية قادمة من بلجكيا.

والحبوب كانت على سيارات تنقلها الباخرة “قراند تكساس” قادمةً من ميناء إنتويرب – بلجيكا ،وتحمل العلم الإيطالي وعلى متنها ما يقارب 2400 سيارة .

وكان مركز جمرك ميناء مصراتة البحري،تمكن مطلع مارس الجاري من ضبط كمية كبيرة من المسدسات، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع المهربين.

وشدد المركز، أنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاوله تهريب وإدخال الممنوعات بمختلف أشكالها، مشيرًا إلى أنه يبقى سدًا منيعًا ولن يخذل أبناء الوطن رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين.

وأكد، الناطق باسم مصلحة الجمارك الليبية، الرائد فهمي الماقوري، ضبط 12000 قطعة سلاح “مسدس” بميناء مصراتة البحري، بالتعاون مع القوة المشتركة مصراتة.