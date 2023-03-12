نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة يجريان زيارة تفقدية لمستشفى الأبيار العام

أجرى نائب رئيس الوزراء على القطراني ووزير الصحة عثمان عبد الجليل زيارة لمستشفى الأبيار العام لمتابعة سير العمل والاطلاع على اعمال الصيانة الجارية بالمستشفى.

واطلع الوفد الحكومي خلال الجولة التي استقبلهم فيها مدير عام المستشفى وعميد البلدية وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمستشفى، على أعمال الصيانة الجارية وبعض التجهيزات والتي من أهمها جهاز الأشعة المقطعية بالإضافة إلى توفير الاحتياجات اللازمة حتى يتمكن من تقديم الخدمات الطبية.

وفي نهاية الجولة قام الوفد بالاجتماع مع الأطباء المتعاونين للاطلاع على الصعوبات والعراقيل التي تواجههم.