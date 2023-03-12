باتيلي: مبادرتي تهدف لإشراك الأحزاب والمجتمع المدني في مسار يفضي إلى الانتخابات

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” الأحد، على ضرورة الاستماع إلى الأحزاب والمجتمع المدني والنساء والشباب بشأن الخروج بخارطة طريق قابلة لتنفيذ الانتخابات. وفق تغريدة له على حسابه عبر منصة “تويتر”. .

وأضاف “باتيلي” خلال لقائه في مدينة بنغازي بممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، أن هدف مبادرته هو توسيع إطار المناقشات لإشراك الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات.

وأوضح “باتيلي”، أنه استمع إلى مخاوف هذه الأجسام بشأن الانسداد السياسي وتقييمهم للتحديات التي تواجه بلادهم ومقترحاتهم بشأن التصدي لها بهدف الوصول إلى ليبيا مستقرة تنعم بالرخاء عبر إجراء انتخابات شاملة.