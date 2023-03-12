السفيرة البريطانية لدى ليبيا تُجدد إلتزام بلادها بدعم المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد

طرابلس 12 مارس 2023 (وال)- جدّدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هورندال، إلتزام بلادها بدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، مثمنةً موقف المجلس الداعم لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، بما يحقق الملكية الوطنية والتوافق الوطني وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للسفيرة البريطانية اليوم الأحد، وبحث معها آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وقدمت السفيرة البريطانية وفقًا لذات المصدر إحاطةً حول الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع القادم للجنة العسكرية المشتركة 5+5، إثر انتقال الرئاسة المشتركة للجنة المسار الأمني والعسكري إلى المملكة المتحدة.

بدوره أكد المنفي استمرار دعم المجلس الرئاسي لأعمال اللجنة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية. (وال)

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