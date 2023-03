“مشاورات هامة” لنورلاند في الجزائر حول الأزمة الليبية

دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إلى ماوصفه بـ”مزيد من التحفيز” لتنظيم الانتخابات وإيجاد حل سياسي دائم في البلاد.

ووصف “نورلاند” المشاورات التي أجراها في الجزائر بـ “القيمة للغاية” حول كيفية دعم دول الجوار للعملية السياسية لصالح ليبيا والمنطقة وفق مانقلته السفارة الأميركية في الجزائر

وأعرب “نورلاند” عن تطلعه إلى استمرار المشاورات مع الجزائر بشأن الوضع في ليبيا، مشيراً إلى مناقشة رؤية المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” لعملية تشمل الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية الرئيسية والمجتمع المدني، اعتماداً على التقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن.

وكان “نورلاند” قد دعا عقب مؤتمر ” باتيلي” الأطراف الليبية إلى كسر الجمود السياسي وإلى ضرورة الاستماع إلى إحاطة “باتيلي” لحل الأزمة

المصدر: السفارتان الأمريكيتان لدى ليبيا والجزائر

