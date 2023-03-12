المشاي: نضع اللمسات الأخيرة لمشروع تنفيذ محطة جنوب طرابلس

الوطن| رصد

قال مدير عام شركة الكهرباء “محمد المشاي”، إن الشركة تضع اللمسات الأخيرة على الشروع في تنفيذ محطة جنوب طرابلس، موضحاً أن المشروع مشترك بين شركتي سيمنس الألمانية وتشاليك التركية التي زار مديرها “أحمد تشاليك” العاصمة طرابلس الأحد بالخصوص، والتقى رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة”.

المشاي وفي تصريح له رصده موقع الوطن، قال إنه من المتوقع أن تُنتج المحطة التي ستكون في موقع “المكب مُسبقاً” 1300 ميغاوات، فيما ستكون مدة إنجازها 15 شهراً.

وأضاف المشاي أن شركات عالمية عدة من اليونان والولايات المتحدة وألمانيا تُنفذ حالياً مشاريع إنشاء وعمرة جسيمة شرق وغرب وجنوب البلاد، كما نوه بأن ذروة الشتاء قد انتهت دون انقطاعات تذكر، فيما تُسابق الشركة الزمن قبل الذروة الصيفية لتنفيذ واجباتها تجاه المواطنين، على حد قوله.