باثيلي يعرض تفاصيل مبادرته لإجراء الانتخابات على الأحزاب والمجتمع المدني في بنغازي

بنغازي 12 مارس 2023 (وال)– عرض رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد لله باثيلي الأحد، تفاصيل مبادرته بشأن آلية إجراء الانتخابات على ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في بنغازي.

وقال باثيلي – في تغريدات على حسابه في تويتر – أكدت أن مبادرتي بشأن إنشاء فريق رفيع المستوى بشأن وضع آلية لإجراء الانتخابات، تهدف إلى توسيع إطار المشاورات وإشراك هؤلاء الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات هذا العام.

وأضاف المبعوث الأممي أنه شدد خلال اللقاء، على ضرورة الإنصات للأحزاب السياسية والمجتمع المدني النساء، والشباب، للاتفاق على خارطة طريق للانتخابات تكون قابلة للتنفيذ.

وأشار باثيلي إلى إن اللقاء يأتي في سياق مشاوراته مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في أنحاء ليبيا، والاستماع إلى مخاوفهم بشأن الإنسداد السياسي وتقييمهم للتحديات التي تواجه بلدهم، ومقترحاتهم بشأن كيفية التصدي لها للوصول الاستقرار والرخاء في ليبيا من خلال إجراء انتخابات شاملة. (وال)

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