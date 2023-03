تأمين الحدود ومكافحة التهريب .. ملفات على طاولة الطرابلسي والحداد والحراري لتوحيد الجهود

أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” إطلاق خطة أمنية لتأمين الحدود والمنافذ والصحراء لمكافحة التهريب والمحافظة على مقدرات الوطن.

وأكد “الطرابلسي” خلال لقائه مع رئيس الأركان العامة “محمد الحداد” ورئيس أركان القوات البرية “الفيتوري غريبيل” ورئيس جهاز الأمن الداخلي “لطفي الحراري” أن الوزارة تعمل وفق رؤى استراتيجية تضمن تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها على كافة التراب الليبي.

ودعا “الطرابلسي” إلى ضرورة أن يكون العمل بصورة تكاملية بين كافة الجهات بالدولة كلاً حسب الاختصاصات المسندة إليه لتنعكس آثاره الإيجابية على أمن الوطن والمواطن.

وأشار “الطرابلسي” إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتحقق مستهدفات خطة الوزارة والعمل بكل جدية تجاه أمن البلاد على حد قولة.

المصدر: وزارة الداخلية

