إيطاليا تعلن فقدان 30 مهاجرا غير شرعيا قبالة السواحل الليبية

أعلن خفر السواحل الإيطالي، عن فقدان حوالي 30 مهاجرا بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، أثناء محاولة مركب شحن كان يبحر في المنطقة إنقاذهم.

وأفاد خفر السواحل في بيان نقلته وكالة “فرانس برس”: “خلال عمليات الإنقاذ، انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين، جرى إنقاذ 17 شخصا بينما فُقِد نحو 30 مهاجرا”.

وكانت منظمة “ألارم فون التي تدير خط طوارئ للمهاجرين المنكوبين، أعلنت في وقت سابق، أنها أبلغت السلطات الإيطالية في ساعة مبكرة من صباح السبت بوجود قارب يواجه صعوبات قبالة شمال غرب مدينة بنغازي.