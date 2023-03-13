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إرتيمة: تخبُّط باتيلي يدل على عدم استعداده لطرح أي مبادرة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعربت عضو مجلس الدولة الاستشاري سعاد إرتيمة عن رفضها مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وقالت إرتيمة في تصريح صحفي: “منذ متى تعمل هيئة الأمم على حلِّ مشاكل العالم الثالث عامة، والمنطقة العربية خاصةً ؟ فهي ما دخلت في موضوع إلا زادته سوءًا وتعقيداً”.

ووصفت عضو مجلس الدولة الاستشاري باتيلي بأنه متناقض في كلامه، موضحة أنه حذر من “الترتيبات المؤقتة المتتالية، والحكومات الانتقالية التي لا نهاية لها، وأن الهيئات التشريعية التي انتهت ولايتها هي مصدر عدم الاستقرار الذي يعرض مستقبل هذا البلد للخطر ثمَّ أثنى على مجلسي النواب والدولة (منتهيي الولاية) وأعلن موافقته على التعديل الـ 13”.

ورأت أن تخبُّط باتيلي يدل على عدم استعداده لطرح أي مبادرة.

 

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صحيفة الساعة 24

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