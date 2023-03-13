الدبيبة يبحث مع شركة تركية ترتيبات انطلاق مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس

اجتمع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، رئيس مجلس إدارة شركة تشاليك التركية القابضة “أحمد تشاليك” للتباحث بشأن ترتيبات انطلاق مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس.

وتعتبر شركة تشاليك التركية من بين الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والبناء وهي من بين المكلفين بإنجاز محطة كهرباء طرابلس إلى جانب إشرفها على عدد من المشروعات الأخرى.

وكان الدبيبة قد دعا في يونيو 2022 إلى ضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لمحطتي كهرباء جنوب طرابلس ودرنة والتنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصهما.