تاجوراء.. ساعتان من الاشتباكات وسط نداءات استغاثة ووافدون عالقون

أكد عضو مجلس أعيان تاجوراء “محمود ضرغام” عودة الهدوء إلى منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء وبدء انسحاب الآليات المسلحة بعد اشتباكات شهدتها المنطقة دامت لنحو ساعتين.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى لمكاتب طرابلس والقره بوللي وقصر الأخيار على خلفية الاشتباكات، فيما أكد مركز طب الطوارئ والدعم تلقى نداءات استغاثة من قبل عمالة وافدة علقوا بمناطق الاشتباكات في تاجوراء، وفق الناطق باسم الجهاز “مالك مرسيط” للأحرار.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه مستشفى “بئر الأسطى ميلاد” أهالي المرضى في قسم الإيواء إلى القدوم لإخراجهم تزامنا مع الاشتباكات التي دارت في محيط المنطقة.

وكان مراسل الأحرار قد أفاد باندلاع اشتباكات ورماية في تاجوراء وتحديدا “الأربع شوارع الكهرباء”، دون تسجيل أي حالات وفاة بشكل رسمي حتى الآن.

