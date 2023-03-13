المبعوث الألماني: اختيار الشعب الليبي قادته عبر الانتخابات هو الطريق نحو الاستقرار

أكد المبعوث الألماني الخاص لدى ليبيا، كريستيان باك، اليوم الأحد، دعمه جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في جهوده لتمكين الانتخابات في ليبيا 2023، محذرا من أن استمرار الوضع القائم سيقوض وحدة أراضي ليبيا.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، تفاصيل ملامح رؤيته لحل الأزمة والوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري.

وقال باك، في تغريدة عبر “تويتر”: “أوافق على إعطاء الشعب الليبي الفرصة لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع وهو الطريق نحو السلام والاستقرار والازدهار”.

وأضاف المبعوث الألماني: “أن إطالة أمد هذا الوضع سيؤدي إلى استمرار الانهيار الاقتصادي والاضطرابات السياسية والاجتماعية وزيادة انعدام الأمن، وكل ذلك سيقوض وحدة أراضي ليبيا ووحدة شعبها”.

وفي وقت سابق الأحد، دعا السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت الجهات الفاعلة الليبية والدولية إلى أن تقدم الدعم الكامل للوصول إلى الانتخابات كوسيلة لمنح الليبيين ما يستحقونه.