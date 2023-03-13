المسوري: على مجلسي النواب والدولة الإسراع بإنجاز قوانين الانتخابات

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس الدولة صفوان المسوري أن بعد ترحيب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بالاتفاق على التعديل الدستوري 13، على مجلسيالنواب والدولة الإسراع بتشكيل اللجنة المشتركة 6+6 لإنجاز قوانين الانتخابات، وعقد اجتماعها الأول دون تأخير.

وأضاف المسوري أن مصداقية المجلسين مرتبطة بإنجاز القوانين في إطار زمني معقول وقريب، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم توحيد الجهود بعد إنجاز القوانين نحو سلطة تنفيذية موثوقة لإتمام إجراء الانتخابات.

ولفت عضو مجلس الدولة إلى أنه من المهم تقييم مدى مطابقة الإطار النظري الذي يقدمه باتيلي مع إمكانية تنفيذه فعليًا على الأرض،مضيفًا “علينا ألا نغفل أن مجلس الأمن لم يستطع التوافق حتى على صيغة بيان أو تصريح صحفي يدعم الخطة المقترحة من باتيلي، الأمر الذي يعكس تباين المواقف حولها من الخمسة الكبار.