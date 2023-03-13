الطرابلسي والحداد يبحثان التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية

بحث وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي فريق أول “محمد الحداد” آليات التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية حول عدد من القضايا الأمنية في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور رئيس الاركان القوات البرية لواء “الفيتوري غريبيل” ورئيس جهاز الأمن الداخلي لواء “لطفي الحراري”، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد” ورئيس جهاز حرس الحدود “محمد المرحاني“.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر على صفحتها عبر موقع “فيسبوك”، إن الاجتماع تناول مناقشة التعاون والتنسيق الأمني، والتباحث حول عدة مواضيع وقضايا أمنية من خلال تعزيز التعاون الأمني بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنها أطلقت خطة أمنية لتأمين الحدود والمنافذ والصحراء لمكافحة التهريب والمحافظة على مقدرات البلاد، ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها على كافة التراب الليبي.

وأوضحت الوزارة أن الخطة ستتم من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة الأمنية والعسكرية لضمان تحقيق مستهدفاتها من خلال العمل بصورة تكاملية بين كافة الجهات بالدولة كلاً حسب الاختصاصات المسندة إليه.