الدبيبة يبحث ملف متقاعدي الجيش مع مسؤولين وقيادات عسكرية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، والإجراءات الواجب اتباعها بعد اعتماد وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي قوائم تسوية أوضاع المتقاعدين.

جاء ذلك في اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير المالية “خالد المبروك” ورئيس الأركان “محمد الحداد” إلى جانب المدّعي العام العسكري “مسعود رحومة”، ومستشار محافظ المصرف المركزي “مصطفى المانع”، وعدد من إدارات وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية.

وكلف “الدبيبة” إدارة الإمداد والتموين بتقديم تصور كامل لبند الإعاشة والتموين لتنظيمه، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

