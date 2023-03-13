قدارة: هناك لجنة مشكّلة وظيفتها منع تجاوز أسعار السلع

الوطن|رصد

قال مصطفى قدارة مدير الإدارة الداخلية بوزارة الاقتصاد التابعة للحكومة الليبية إن هناك لجنة مشكلة وظيفتها منع تجاوز أسعار السلع للأسعار المحددة.

وأكد قدارة أن أي سلعة يتجاوز سعرها المتعارف عليه أو الثابت سيتم تحديد سعرها وبيعها بالسعر الذي تحدده الوزارة، مشيرًا إلى أن اللجنة شكلت غرفة عمليات وباشرت مهامها بالنزول إلى الأسواق ومتابعة الأسعار.

وأوضح مدير الإدارة الداخلية في وزارة الاقتصاد اللجنة مشكلة من الحرس البلدي ومراقب الاقتصاد بالبلدية وعضو من الخدمة المدنية،وستكون في 144 بلدية على مستوى ليبيا، لافتًا إلى أن السلع المستهدفة هي اللحوم والزيت والطماطم المعلب والدقيق والمكرونة والسكر وسلع أخرى.

وأكد قدارة أن الوزارة لديها فريق مشكل منذ 3 أسابيع نزل إلى الأسواق ويقدم في تقاريره بشكل دوري عن الأسعار.