قزيط: البعثة الأممية تحاول إدارة المشكلة الليبية وليس حلها

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن مجلسي النواب والدولة الاستشاري هما واجهة لصراع وليسا جدور الصراع.

وأضاف قزيط في تصريح صحفي أن “الصراع في ليبيا عميق جدا ويمتد إلى أطراف الصراع في ليبيا والداعمين الخارجيين”.

واعتبر تحميل مجلسي النواب والدولة كل الخلافات بأنها محاولة من البعثة الأممية لإدارة المشكلة، متابعا: إذا أرادت البعثة حلا حقيقيا في ليبيا فعليها أن تمارس هي والمجتمع الدولي ضغوطا حقيقية على أطراف الصراع الحقيقية.

وأرجع عضو مجلس الدولة الاستشاري السبب الحقيقي وراء فشل الليبيين إلى التدخلات الخارجية ورأى أن باقي الأسباب أسباب فرعية.

واستكمل: “من الممكن أن تخرج لجنة 6 + 6 وثيقة جيدة ولكن صعبة التنفيذ نتيجة الضغوط الخارجية وإذا فشلت اللجنة من الصعب أن ينجح مشروع آخر بسبب عدم وجود إرادة حقيقية”.