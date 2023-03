بعد جهود التهدئة.. أعيان تاجوراء يؤكدون للأحرار التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاشتباكات

أكد عضو مجلس حكماء وأعيان تاجوراء “محمود ضرغام” للأحرار انسحاب جميع الآليات المسلحة واستلام الكتيبة الثالثة في اللواء 51 كقوة محايدة جميع الطرق والنقاط التي كانت فيها الاشتباكات بمنطقة “بير الأسطى ميلاد” بتاجوراء.

وأشار ضرغام إلى الاتفاق على فض الاشتباكات في بلدية تاجوراء ودخول الكتيبة الثالثة من اللواء 51 والانتشار في الشوارع التي كانت بها الاشتباكات، موضحا أن الاتفاق نص على تسليم المتسبب في الاشتباكات؛ تمهيدا لتسليمه للنائب العام صباح الإثنين.

من جهته أفاد عضو مجلس حكماء وأعيان تاجوراء “يوسف عريبي” بأن مديرية أمن تاجوراء ستتولى تأمين المنطقة بالتعاون مع الكتيبة الثالثة باللواء واحد وخمسين؛ مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي توصل له الحكماء هو احتكام طرفي النزاع للقانون وفق ما يحدده النائب العام بحسب قوله.

ويأتي ذلك عقب اندلاع اشتباكات ورماية مساء الأحد في تاجوراء وتحديدا “الأربع شوارع الكهرباء”، حسب ما أفاد به مراسل الأحرار.

