بليحق: وفد من “البرلمان” يشارك في الجلسة (146) للاتحاد البرلماني الدولي بالمنامة

شارك وفد من مجلس النواب يضم النائب الأول لرئيس المجلس ” فوزي النويري ” رئيساً للوفد و النائب الثاني ” الهادي علي الصغير ” وعضو الوفد السيد ” رمضان شمبش “و عضوات الوفد السيدة “سلطنة المسماري” والسيدة “ربيعة أبو راص ” أمس الأحد في جلسة الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة ،

وبحسب ما صرح به المتحدث باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” شهدت الفترة الصباحية لأعمال الجمعية مناقشات عامة ومداخلات لعدد من رؤساء الوفود وممثلي البرلمانات حول موضوع تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع ومكافحة التعصب..

وأضاف بيان بليحق، تم خلال الفترة المسائية التصويت على البند الطارئ حيث صّوت وفد مجلس النواب على اعتماد إدراج البند ضمن جدول أعمال الجمعية العامة.