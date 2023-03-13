نائب إيطالي: الطرابلسي مهرّب ومنتهك لحقوق الإنسان

الوطن| رصد

قدم النائب اليساري في البرلمان الإيطالي ماركو غريمالدي، استجواباً يطلب فيه أن يقدم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إجابة حول تعامل إيطاليا بنحو “ودي” مع وزير الداخلية في الحكومة المنتهية، عماد الطرابلسي، رغم أنه “مهربٌ ومنتهك لحقوق الإنسان”.

وطالب النائب الوزير بإطلاع البرلمان الإيطالي، على العلاقات التي تربط الحكومة مع الطرابلسي، خاصة بعد لقائه الشهر الماضي في روما، لمناقشة الإجراءات المشتركة لإدارة تدفقات الهجرة، أي منع المغادرين من ليبيا، مشيراً إلى اعتتقال الشرطة الفرنسية للطرابلسي أوائل الشهر الحالي، في باريس بمطار شارل ديغول، بينما كان يحمل مبلغًا كبيرًا من المال نقدًا، ليتم الإفراج عنه بعد ساعات قليلة.

ولفت إلى أنه في عام 2018، تمت الإشارة إلى عماد الطرابلسي في تقرير سنوي عن حقوق الإنسان أعدته وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أورد معلومات من الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتم تعريف الطرابلسي على أنه رجل ينتمي إلى ميليشيا و «متلقي أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني» ، كما ورد أنه كان يسيطر على مجموعة مسلحة تسمى قوات العمليات الخاصة» والتي كانت تجمع «حوالي 3600 دولار لكل ناقلة وقود تعبر نقاط التفتيش الليبية.