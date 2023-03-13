إيقاف الدراسة الإثنين بعدد من مدارس تاجوراء وعين زارة على خلفية اشتباكات تاجوراء

الوطن| رصد

أعلنت بلدية تاجوراء تعليق الدراسة في مدرسة بئر الاسطى ميلاد ليوم الإثنين، في الفترتين الصباحية والمسائية بسبب الاشتباكات.

وفي سياق متصل، أعلنت مراقبة التعليم بعين زارة إيقاف الدراسة بمدرستي “جابر بن حيان” و “عبد المنعم رياض” للتعليم الأساسي والثانوي ليوم الإثنين.

يأتي ذلك على خلفية سوء الوضع الأمني في منطقتي تاجوراء وعين زارة جنوب شرق طرابلس؛ جراء الاشتباكات بين مسلحين من مليشيا البقرة ومليشيا أسود تاجوراء، قرب معسكر الجوية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد، حيث استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ونجم عنها حتى اللحظة إصابة شخصين.