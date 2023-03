الجديد: الكبير يبيع الوهم للناس البسطاء ويضللهم

ليبيا – علق المحلل الاقتصادي مختار الجديد على تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير التي أكد من خلالها أنه لا يستطيع تخفيض سعر الصرف وجعل الدولار بدينار.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال: “لم يطلب أحد منك تخفيض الدولار إلى دينار، فهذا طلب غير عقلاني ولكن مانطلبه منك هو تخفيضه في حدود الممكن وفقًا لما أوصت به اللجنة الفنية للمصرف المركزي”.

وفيما يتعلق بتصريح الكبير الذي يقول: “أن اعتماد ليبيا على النفط لايسمح بتخفيض سعر الصرف وشوفوا اليمن وسوريا واحمدوا الله”، رد الجديد: “الحمد لله في كل وقت وحال، ولكنك لم تأت بجديد ونحن نعتمد على النفط،منذ ستين سنة كما تعتمد عليه السعودية والإمارات والكويت التي يفترض أن تقارننا بها بدلًا من مقارنتنا باليمن وسوريا”.

وتابع الجديد حديثه: “الكبير على رأس أهم مؤسسة في ليبيا على مدار اثنتي عشر سنة فمن الذي منعك من فعل تنويع مصادر الدخل، وما الذي فعلته لتحقيق ذلك؟ أم أنك تطلب من الناس فعل ذلك؟”.

ورأى الجديد أن حديث الكبير عن إمكانية تخفيض سعر الصرف إلى 30 قرش أمر المستحيل بعينه؛ لأن سعر الصرف لن يصل إلى هذا المستوى، مختتمًا: “إن كنت لا تعلم ذلك فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم ولكنك تبيع الوهم للناس البسطاء وتضللهم فالمصيبة أكبر”.

