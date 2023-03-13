جهاز الطوارئ: إصابتان جراء اشتباكات تاجوراء وندعو لفتح ممرات آمنة للمواطنين

الوطن| متابعات

أصيب شخصان فيما يجري التأكد ما إذا كانت هناك حصيلة أخرى، جراء الاشتباكات التي وقعت مساء الأحد في تاجوراء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذلك بحسب ما صرح به المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ “أسامة علي”.

علي وفي مداخلة تلفزيونية رصدها موقع الوطن، قال إنه لم يُعرف حتى اللحظة ما إذا كانت الإصابتان من العسكريين أم المدنيين، كما لم يتم التأكد من وجود إصابات أخرى من عدمه.

هذا ودعا علي في حديثه الأطراف المعنية لتحكيم سلطة العقل وفتح ممرات آمنة للمواطنين، حتى يستطيع الجهاز القيام بعمله على وجه السرعة.